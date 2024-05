Roma-Juventus, Yildiz assente: le condizioni

Oggi è il compleanno dell'attaccante turco classe 2005 della Juventus Kenan. Un compleanno certamente non memorabile per il fantasista, infatti Kenan è costretto a dareper la gara di domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Il motivo? Lo ha svelato in conferenza stampa l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.Kenan Yildiz non prenderà parte alla trasferta di Roma a causa di unache non gli permette di essere in condizione. Una brutta notizia quindi per il tecnico livornese e per i tifosi della Juventus che dovranno rinunciare ad un importante cambio nel reparto offensivo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.