Kenan Yildiz, dopo la panchina contro l'Empoli è pronto a riprendersi il posto da titolare insieme a Dusan Vlahovic nell'attacco della Juventus contro l'Inter. Sarà ovviamente una notte speciale per il classe 2005, che per la prima volta giocherà a San Siro. Massimiliano Allegri punta su di lui per il match più importante dell'anno, con Federico Chiesa che partirà in panchina. Come ricorda il Corriere dello Sport, Yildiz va anche a caccia di un record. Segnando infatti, diventerebbe il più giovane marcatore bianconero contro l’Inter in serie A.