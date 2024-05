Juventus, gli auguri a Yildiz

Latramite il proprio sito ufficiale ha fatto gli auguri al talento turco classe 2005 Kenancon un lungo messaggio. Questo il messaggio:"Nato nel 2005 a Ratisbona – città della Baviera – e cresciuto in Germania, Yildiz inizia il proprio percorso da calciatore nelle squadre locali SV Sallem e Jahn Ratisbona. Viene notato molto presto dal Bayern Monaco, che lo tessera nel 2012.L’approdo in bianconero avviene nell’estate del 2022. L’impatto con la Primavera è notevole: con Paolo Montero in panchina, Kenan mette a referto 15 gol tra campionato, Youth League e Coppa Italia Primavera. Nella seconda parte di stagione viene aggregato al gruppo della Next Gen in Serie C, dove comincia ad assaggiare il “calcio dei grandi”.Comincia la stagione 23/24 tra Prima Squadra e Next Gen. Mister Allegri lo fa esordire in campionato già alla prima giornata a Udine, nei minuti finali della gara. Poi le prime firme in Serie C, contro Ancona e Pineto e – da inizio dicembre – il suo passaggio in Serie A diventa definitivo.Il 23 dicembre 2023, all’esordio da titolare, segna il primo gol nel campionato italiano in casa del Frosinone. Si ripete con due reti in Coppa Italia, rispettivamente contro Salernitana agli ottavi e Frosinone ai quarti.A completare gli step di crescita di Yildiz c’è la chiamata della Nazionale maggiore turca a ottobre 2023, aggiungendo la prima rete segnata un mese dopo nelle qualificazioni a Euro 2024 contro il Galles. In totale fin qui sono 6 presenze con la Turchia.Diciannove anni, numeri da grande e futuro tutto da scrivere.Tanti auguri, Kenan".