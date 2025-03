Juventus, Kenan Yildiz è ancora incedibile?

AFP or licensors

Alla Juventus , in questo momento, nessuno può dirsi al sicuro. Il club bianconero sta attraversando una fase di stallo in cui ogni componente della società è sotto attenta osservazione . Non si tratta solo dei calciatori, ma anche dell'allenatore, dello staff tecnico e della dirigenza.Il futuro di tutti è in bilico e ogni decisione sarà presa sulla base delle valutazioni che verranno fatte nei prossimi mesi. I risultati ottenuti sul campo, la gestione delle risorse e la programmazione per il futuro saranno determinanti per delineare la strada che la Juventus intende percorrere. In un contesto del genere, non esistono intoccabili e la società potrebbe prendere decisioni drastiche qualora ritenesse necessario un cambio di rotta.

Yildiz Juve, cosa succede

Cosa succederebbe senza Champions League

Yildiz Juve, i numeri

Presenze: 41

Minuti: 2.742’

Goal: 6

Assist: 4

Tra i giocatori sotto osservazione c'è anche Kenan Yildiz, il giovane talento turco che ha conquistato la maglia numero 10 bianconera. Seppur considerato il meno cedibile della rosa, neanche lui può dirsi certo di restare. In caso di una maxi offerta proveniente da un top club europeo, la Juventus potrebbe seriamente valutare la cessione.Si parla di una cifra molto vicina ai tre zeri, una somma che potrebbe far vacillare la dirigenza, specialmente se la situazione economica dovesse richiedere sacrifici. Yildiz è un talento cristallino, con un futuro brillante davanti a sé, ma nel calcio moderno anche i giocatori più promettenti possono essere sacrificati di fronte a un'offerta irrinunciabile.L’eventualità di una cessione eccellente diventerebbe ancora più concreta qualora la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. L'assenza della massima competizione europea porterebbe inevitabilmente a una riduzione delle entrate, costringendo il club a fare delle scelte difficili per riequilibrare il bilancio. In tal caso, vendere un giocatore di grande valore potrebbe essere una soluzione per rientrare nei costi e finanziare il mercato. La Juventus, dunque, si trova in una situazione delicata, dove ogni scenario è possibile e dove il futuro di tutti, dal primo all’ultimo componente della società, resta da scrivere.