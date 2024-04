JUVENTUS, KENAN YILDIZ, GIUSTO DARGLI LA MAGLIA NUMERO 10?

Lasi prepara e scenderà in campo contro la Lazio tra qualche ora allo stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Vecchia Signora che anche in questa occasione sembra destinata a far accomodare in panchina il talento turco classe 2005 Kenan. Una scelta che, come ormai di consueto fa discutere. Si parla, soprattutto nei racconti più recenti, di assegnare a Kenan la maglia numero 10. Si sa, la maglia numero 10 della Juventus è quella dei grandi campioni: si pensi a Del Piero, Dybala, Roberto Baggio o Carlos Tevez per citare alcuni tra i più recenti.Certo, ricevere una maglia del genere è un grande riconoscimento, con un peso specifico particolare. Quello che però filtra è che Yildiz in bianconero sia ancora una "riserva di lusso". In grado di fare la differenza da subentrante, ma anche da titolare né è in grado, si pensi alla gara contro il Frosinone, per citarne una. Sembra quasi un paradosso: non gioca titolare ma si pensa di assegnargli una maglia di tale peso. Anche questa sera infatti Kenan va verso la panchina, con il duo offensivo composto da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Una cosa però è certa: arriverà anche l'ora di Kenan e a quel punto la 10 non sarà più un paradosso.