Juventus, Kelly riscrive il futuro? Le parole di Tudor e la posizione del club

Ci ha provato 21 volte, ci è riuscito in 19 occasioni. Nella partita della Juventus contro l’, Lloydè il calciatore che più di tutti ha superato la linea difensiva, seguendo per filo e per segno quelli che sono i compiti dettati da Igor Tudor . L’idea di calcio del tecnico croato è chiara: i braccetti difensivi guardano in vanti, attaccano la metà campo avversaria, entrano dentro l’area, crossano: creano superiorità nelle fasce in fase d’attacco. E su questo, Tudor ha trovato un valido alleato nel difensore inglese che sì, forse non è pulitissimo dal punto di vista tecnico, ma ha il passo per fare avanti e indietro senza patire oltremodo. Certo, va considerata la modesta caratura dell’avversario, ma chissà che l’inglese non possa provare a scrivere una storia diversa alla Juventus.

Kelly Juve, le parole di Tudor

Kelly Juve, le ultime di mercato

Già sul finire del campionato, Tudor aveva speso parole importanti per Kelly, sottolineando come il suo profilo fosse ideale per il ruolo di braccetto d’inserimento. “Può diventare veramente forte in questo tipo di calcio”, aveva dichiarato il tecnico, riconoscendone le qualità fisiche e l’attitudine al gioco verticale. Il difensore inglese, classe ’98, si distingue per fisicità, progressione palla al piede e capacità di aggredire la metà campo avversaria. È vero, l’avversario non rappresentava un banco di prova probante, ma il messaggio è chiaro: Kelly ha margini e Tudor può valorizzarlo.Nonostante la fiducia di Tudor, il futuro di Lloyd Kelly alla Juventus non è ancora definito. Il Crystal Palace e altri club della Premier League hanno messo gli occhi su di lui, pronti a riportarlo in Inghilterra dopo appena sei mesi in Serie A. La Juventus, alle prese con un nuovo progetto tecnico e con un organico da rifinire, non considera incedibile l’ex Bournemouth. Il suo acquisto, infatti, è anche associato all’ultima gestione targata Cristiano Giuntoli, e non è un acquisto che fa brillare gli occhi. Se a Tudor non dispiacerebbe allenarlo, dall’altra i bianconeri non escludono una cessione in estate. Insomma, Kelly piace e convince in versione Mondiale, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.