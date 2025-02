Juventus, completato il tesseramento di Lloyd Kelly

Kelly-Juventus, le ultime

Lloyd Kelly è stato ufficialmente tesserato dalla Juventus : ora è davvero tutto fatto.Dopo ore di attesa e alcuni ostacoli burocratici che hanno rischiato di rallentare l’operazione, il club bianconero è riuscito a risolvere ogni problema, completando tutte le pratiche necessarie. Il difensore inglese ha ottenuto il via libera e il suo trasferimento può dirsi ormai concluso. A questo punto, manca soltanto l’annuncio ufficiale della Juventus, che potrebbe arrivare a breve. Kelly è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero e a mettersi a disposizione di Thiago Motta per il prosieguo della stagione. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo importante per la difesa, garantendo maggiore solidità e opzioni tattiche all’allenatore. Dopo le visite mediche e il completamento della documentazione, Kelly potrà finalmente unirsi ai nuovi compagni e iniziare a lavorare con la squadra, con l’obiettivo di dare il massimo per il club.