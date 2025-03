Juventus, Kelly sostituito per un problema fisico: le sue condizioni

Kelly Juve, le condizioni

Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre al pesante 3-0 subito dalla Fiorentina, i bianconeri devono fare i conti anche con un nuovo infortunio. Al 72’, infatti, Kelly, è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, "ha sentito tirare la coscia sinistra" come riportato da DAZN. Al suo posto è entrato Federico Gatti, ma l’uscita anticipata del difensore rappresenta un’ulteriore tegola per Thiago Motta, già alle prese con una squadra in difficoltà sotto ogni aspetto.L’infortunio di Kelly arriva in un momento delicato per la Juventus, che sta vivendo un periodo di crisi di risultati e prestazioni. Il reparto difensivo, già sotto pressione per le ultime prove negative, ora rischia di perdere un altro elemento importante. La speranza dello staff medico bianconero è che non si tratti di nulla di grave, ma nelle prossime ore verranno effettuati esami più approfonditi per capire l'entità del problema. Nel frattempo, la Juventus esce da Firenze con il morale a terra, consapevole che la sosta per le nazionali sarà fondamentale per riorganizzarsi e cercare di invertire la rotta in vista della prossima sfida contro il Genoa.