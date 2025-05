Juventus, il riscatto Kelly è già scattato: quanto è costato

Getty Images

Lloyd Kelly è arrivato alla Juventus sul finale del mercato di gennaio. Il difensore è stato acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Proprio queste condizioni si sono già verificate: una delle clausole che regolano il prestito, infatti, si basa su una soglia di presenze minime facilmente raggiungibile.Il riscatto di Kelly, dunque, è scattato proprio grazie alle presenze raccolte fin qui con la Juve. Un'operazione che dimostra la fiducia del club bianconero nel difensore, a livello sportivo ma anche economico: il prestito è costato, oltre a 0,8 di oneri accessori.

- pagabili in tre esercizi - più 2,7 milioni di oneri accessori. Oltre a questo, nel contratto del difensore inglese ci sono alcuni bonus legati a obiettivi sportivi che possono arrivare fino a 6,5 milioni, per un totale di oltre 27 milioni per l'intera operazione.