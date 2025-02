Juventus, quando può arrivare Kelly?

La ricerca del difensore è tutt'altro che conclusa. L'infortunio di Pierre Kalulu contro il Benfica ha cambiato in modo irreversibile le carte in tavola, anche perché l'ex Milan rimarrà fuori per circa tre settimane. Giuntoli si è subito mosso per trovare un altro centrale per Thiago Motta, e quando la trattativa persembrava ormai decollata, è sfumato tutto: il difensore austriaco è ormai vicinissimo al Wolverhampton . La Juve si è dunque orientata verso, difensore del Newcastle che sembra essere l'alternativa più plausibile. E così è stato: Kelly vestirà la maglia bianconera, e arriverà in prestito con obbligo di riscatto: un affare intorno ai 18 milioni di euro. Le visite mediche verranno programmate presto, e poi Kelly diventerà un nuovo giocatore della Juventus.