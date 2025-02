Kelly a Juventus Tv: 'Sono orgoglioso di essere qui. Ho parlato con Thiago Motta, mi piace prendermi dei rischi'

Getty e Calciomercato.com

Kelly Juve, le parole

Lloyd Kelly si è presentato ai microfoni di– "È una sensazione straordinaria far parte di questo club. La società ha una storia enorme in Italia e credo che ogni giocatore sappia cosa significhi indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Sono davvero orgoglioso di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare e farlo nel miglior modo possibile."– "Mi descriverei come un calciatore aggressivo sul pallone. Amo difendere e affrontare i duelli uno contro uno. Sono situazioni in cui mi esalto e in cui corro anche qualche rischio, perché un difensore vuole sempre mantenere la porta inviolata. Il club può aspettarsi da me un giocatore che darà il massimo in allenamento e in partita."

– "Ho parlato con lui questa mattina. È stata una conversazione breve perché la giornata è stata intensa e piena di impegni, ma sono certo che avremo il tempo di sederci e discutere con calma. È successo tutto così in fretta che ora voglio concentrarmi sull’adattamento al calcio italiano e sullo stile di gioco della squadra."– "Sono entusiasta. Sarà un’esperienza diversa e dovrò adattarmi rapidamente. È una sfida che non vedo l’ora di affrontare, non mi sono mai tirato indietro. Metterò tutto il mio cuore in questa avventura."