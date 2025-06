TS - Kelly riscattato ma è già sul mercato: c'è il Crystal Palace alla finestra

Getty Images

La Juventus sta lavorando sul mercato per la prossima stagione. I movimenti dei bianconeri sono già cominciati nelle scorse settimane, a partire dalla dirigenza: Giuntoli ha salutato dopo due anni, mentre il nuovo direttoreè stato presentato in conferenza stampa. La conferma di Igor Tudor in panchina, con l'annuncio del rinnovo previsto nella giornata di oggi, è stato un altro mattoncino fondamentale.I bianconeri stanno anche pensando a diverse soluzioni sia sul fronte in entrata sia su quello in uscita. In questo senso, secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori sul mercato ci sarebbe anche, riscattato proprio nelle scorse settimane dalla Juve.

Kelly piace al Crystal Palace: può già partire?

Il difensore diventerà a tutti gli effetti un giocatore bianconero dal prossimo 30 giugno, quando passerà dal prestito al titolo definitivo,L'impatto dicon la Juventus, e in generale con la Serie A e la Champions League, non è stato molto positivo. Il difensore inglese ha faticato a trovare le misure giuste, e anche da titolare non ha garantito la sicurezza necessaria soprattutto nelle fasi delicate della stagione. La Juve, però, ha riscattato Kelly nelle scorse settimane, con l'obiettivo di farlo crescere anche in vista della prossima annata.Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'ex Newcastle sarebbe sul mercato e dunque lo scenario della sua partenza non è da escludere totalmente. Alla finestra ci sarebbe un ritorno in Premier League, precisamente al, che sta seguendo la sua situazione. In difesa i bianconeri starebbero comunque pensando a nuove soluzioni, tra cuidel Marsiglia.L'argentino è uno dei profili preferiti di Igor Tudor e anche il dg Comolli lo conosce bene, ma al momento il club francese non sembra volersi privare del suo capitano.





