Juventus, Kelly al J Medical: le sue condizioni dopo l'infortunio VIDEO

Kelly al J Medical: il suo arrivo

Lasi ritroverà il 24 luglio alla Continassa per iniziare il raduno in vista della prossima stagione ma c'è già chi ha anticipato il rientro a Torino. Questa mattina infatti, oltre alle giocatrici della Juventus Women, si è presentato al J Medical, arrivato alle 9.Kelly ha anticipato di qualche giorno i compagni, i quali, almeno per la maggior parte, arriveranno a Torino giovedì 24, quando inizierà a tutti gli effetti la stagione bianconera con le visite mediche di rito prima di cominciare gli allenamenti. Il difensore inglese aveva terminato il Mondiale per Club con un problema fisico, uscendo infatti dal campo nella partita di ottavi, contro il Real Madrid, nel corso del secondo tempo.

Lloyd #Kelly al JMedical, controlli dopo il problema muscolare accusato contro il Real Madrid pic.twitter.com/jmvHlfONGW — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 21, 2025



Perché Kelly è andato al J Medical

In particolare,, rimediato dopo un contrasto. Probabilmente si spiega così la sua presenza a Torino già oggi e il fatto che sia passato dal J Medical tre giorni prima rispetto alla data della convocazione per la squadra.per capire se potrà subito iniziare la preparazione con il resto del gruppo o avrà bisogno di più tempo prima di riprendere il lavoro a pieno regime.