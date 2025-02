Newcastle-Fulham: la scelta di Howe su Kelly

Kelly Juve, la situazione

Lloyd Kelly è il nome più caldo nelle ultime ore di mercato per la Juventus . Il difensore inglese, attualmente di proprietà del, sembra essere diventato la prima scelta del direttore sportivo Cristianoper rinforzare il reparto arretrato.La dirigenza bianconera sta monitorando attentamente la situazione, valutando la fattibilità dell’operazione in questi ultimi giorni disponibili per i trasferimenti. Nel frattempo, Kelly è stato regolarmente convocato per la sfida del Newcastle contro il Fulham, anche se l’allenatore Eddie Howe ha deciso di farlo partire dalla panchina. Questo potrebbe essere un segnale di una possibile cessione imminente, oppure semplicemente una scelta tecnica da parte del tecnico inglese. La Juventus continua a lavorare su più fronti, cercando di cogliere le opportunità migliori sul mercato per rinforzare la squadra e dare a Thiago Motta un rinforzo di qualità in difesa per la seconda parte della stagione.