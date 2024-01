Kean torna a Torino: FOTO e VIDEO

#Kean rientrato da Madrid, ora di nuovo a Torino pic.twitter.com/VEV6KubPCO — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 30, 2024

Di nuovo al punto di partenza. Moiseè tornato a, dov'era partito domenica scorsa in direzione Spagna. E invece, ecco, da Barajas ha dovuto fare ritorno: non ha superato le visite mediche con, per questo farà ritorno a casa per poi valutare la situazione insieme alla dirigenza.Non è escluso il reintegro, ma neanche la partenza: capiremo strada facendo anche cosa proporrà il mercato degli attaccanti, da tenere sotto controllo la Fiorentina e la possibilità di scambio con Bonaventura Ecco foto e video dell'arrivo di Kean a Torino.