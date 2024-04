Juventus, le condizioni di Keam

Moiseè pronto a fare il suo ritorno in campo per la partita tra la Juventus e il Milan di sabato. Dopo aver subito un problema al ginocchio nei giorni scorsi, il giovane attaccante si è allenato oggi con la squadra, dimostrando di aver superato la leggera distorsione che lo aveva tenuto fuori.La sua presenza in campo sarà sicuramente un'arma in più per la Juventus, che potrà contare sul suo contributo nel match contro uno dei rivali più temibili del campionato italiano.La notizia del suo recupero farà dunque felice Allegri, che ha ritrovato anche un ottimo Arek Milik nel match dell'Olimpico contro la Lazio. E' stato infatti del polacco, il gol qualificazione.