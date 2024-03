Moise Kean, il ‘deludere tutti’ e il riscatto

Moise Kean, futuro e mercato

Kean Juve, i numeri stagionali

Presenze: 14

Minuti: 494’

Gol: 0

Assist: 0

Solo una settimana fa si discuteva di ripartenzae della fortuna di Massimilianodi poter contare su un parco attaccanti al completo. Le frecce nella faretra, però, sono diminuite all’improvviso e, dopo il mezzo passo falso con il, non si parla di ripartenza tanto quanto di crisi. Le scelte sono quasi obbligate e per il prossimo impegno contro la Lazio - non ci saranno Vlahovic -, si candida ad un posto da titolare in attacco Moise Kean Parliamo di scelte obbligate per la situazione attuale e perché Moise, dopo l’infortunio alla tibia, è ovviamente scomparso dai radar. Prima dello stop, però, Allegri ha puntato forte sull’attaccante classe 2000, mettendolo in campo anche a costo di far sedere in panchina. L’impegno non è mai mancato, le prestazioni sono arrivate, il gol no.A Gennaio le valigie erano pronte, il volo anche, così come il posto nello spogliatoio dell. Poi saltò tutto, a causa dell’infortunio e dei tempi di recupero. Sul mancato passaggio ai Colchoneros, Kean ha raccontato: “E’ stata molto dura perché, in particolare, per un momento – ero con mia madre e la mia famiglia -, e. Poi mia madre mi ha fatto capire che la vita non finisce qui. Sono un uomo adulto, mi prendo le mie responsabilità e continuo a lavorare”.Adesso è atteso alla risposta, soprattutto dal punto di vista mentale. In parte c’è stata, solo il palo gli ha negato la gioia del gol vittoria contro il Genoa. Partire da titolare, contro la Lazio, in un momento di crisi generale, però, è altra cosa.Adesso,. Fare bene con la maglia della Juventus, per il club che lo ha cresciuto e per sé stesso. Solo attraverso le buone prestazioni in bianconero, infatti, potrà tornare ine togliersi la soddisfazione che sta ricercando da inizio stagione:E poi si vedrà. La scelta dell’attaccante è stata quella di non rinnovare il contratto con MadamaSe ne riparlerà in estate, ma la direzione più concreta in questo momento è che possa lasciare Torino,Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.