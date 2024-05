Moisesta valutando attentamente le sue opzioni per il futuro dopo la vicenda del trasferimento saltato con l'Atletico Madrid. Sembra che Siviglia e Rennes siano interessati al suo talento e alla sua esperienza. Nel frattempo, la Juventus potrebbe essere disposta a cedere il giocatore per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Resta da vedere quale sarà la scelta migliore per il suo rilancio e il suo sviluppo professionale. Ne scrive Calciomercato.com, che sottolinea come Moise sia più lontano dalla Juventus in questi mesi.