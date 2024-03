C'è un giovane talento che domina il centrocampo e celebra il suo primo gol della stagione: Degnan Yan Alan, figlio di Fadel e soprattutto nipote dell'attaccante dellaMoise. Il talentuoso classe 2007, indossando la maglia dell’Alessandria Under 17, ha segnato la sua prima rete in campionato nella spettacolare vittoria per 5-4 contro la Virtus Entella. Con gli occhi puntati sul futuro, Degnan si ispira al suo celebre zio e punta a crescere costantemente, aspirando anche a giocare nella squadra Primavera. Nato il 15 febbraio 2007 a Biella, ha iniziato il suo percorso calcistico a soli 6 anni nella Junior Biellese Libertas, per poi trasferirsi a La Biellese nell'ottobre 2015. Dopo un periodo alla Juventus, è approdato all'Alessandria, dove sta facendo parlare di sé con prestazioni brillanti.