Moisesta tornando. L'attaccante originario di Vercelli classe 2000 si sta lasciando alle spalle il problema alla tibia che non gli ha permesso di partire in prestito nel mercato di gennaio nonostante avesse già sostenuto le visite mediche con l'Atletico Madrid. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport l'attaccante vorrebbe tornare a giocare con la Juventus con il chiaro obiettivo di avere un ruolo centrale nell'Italia agli ordini del CT Luciano Spalletti. Ha tre mesi di tempo per riconquistarsi la fiducia del commissario tecnico e tornare in campo.