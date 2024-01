Kean è tornato alla Continassa: le ultime

Il ritorno di, dopo il passaggio mancato all'Atletico Madrid, è un momento di grande interesse per i tifosi della Juventus. Il giovane attaccante si è presentato alla Continassa, il centro sportivo del club, dove ha ripreso il suo programma di riatletizzazione.La sua presenza è significativa, poiché indica il suo impegno nel rimettersi in forma e tornare al meglio delle sue condizioni fisiche. Tuttavia, si prevede che ci vorranno almeno due settimane prima che Kean sia completamente pronto a causa del problema alla tibia che ha riscontrato.Questo ritorno alla Juventus offre al giocatore un'opportunità per concentrarsi sul suo sviluppo e il suo recupero, mentre il club e i suoi tifosi aspettano novità determinanti sul suo futuro. La sua presenza alla Continassa dimostra però un dato di fatto: Kean è a tutti gli effetti un giocatore della Juve, salvo sorprese delle ultime ore id mercato.