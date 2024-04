La Juve continua a tenere d’occhio diversi attaccanti per il futuro. Come riporta Tuttosport, in casa bianconera gli occhi sono puntati su Zirkzee (visionato in più occasioni) e Victor Boniface (Leverkusen) in caso di maxi offerte per Vlahovic (col quale l’olandese del Bologna potrebbe però anche coesistere, in caso di addio di Chiesa). Due nomi che potrebbero diventare d’attualità dalle parti della Continassa. Inoltre almeno uno (se non entrambi…) tradovrebbe fare i bagagli nella sessione estiva di trattative. Per il classe 2000 sono già pervenuti i primi sondaggi di Bologna, Genoa e Fiorentina. A bilancio la valutazione residuale è di circa 9 milioni e, se venisse venduto a 18-20, i margini di guadagno non mancherebbero. Per Milik molto dipenderà dal finale di stagione.