Kean all'Atletico Madrid: i dettagli



Rinnovo Kean: ultime notizie

Moiseè in procinto di trasferirsi, e siamo giunti agli ultimi momenti della trattativa. Come racconta Calciomercato.com, i recenti contatti delle ultime ore stanno conducendo alla conclusione di un affare che soddisfa tutte le parti coinvolte.In primo luogo, il giocatore azzurro, desideroso di fare ritorno a giocare all'estero dopo l'eccezionale esperienza con il. La, dal canto suo, vedrà valorizzato un giocatore attualmente non inserito nei piani, mentre Simeone potrà contare su un attaccante le cui caratteristiche tecniche e atletiche si adattano bene al suo stile di gioco.Per quanto riguarda i dettagli dell'operazione, Juventus e Atletico Madrid stanno definendo un prestito secco oneroso di circa un milione di euro per il trasferimento di Moise Kean.I due club stanno lavorando agli ultimi dettagli, e la fumata bianca decisiva potrebbe giungere già nelle prossime 24/48 ore.Mentre si discute del trasferimento imminente, lamantiene la volontà di rinnovare il contratto di Kean, attualmente in scadenza nel 2025.Al momento, non c'è ancora un accordo con il giocatore, che sembra preferire affrontare questo tipo di discussione al termine della stagione. Tuttavia, al di là delle trattative contrattuali, l'attenzione principale è focalizzata sull'opportunità con, un'occasione che non può essere trascurata.