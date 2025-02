Quando può tornare in campo Pierre Kalulu?

Getty Images

La partita contro il Como sarà l'occasione giusta per trovare la continuità che è mancata nel corso di questa stagione. La Juventus vuole la seconda vittoria consecutiva, dopo che con l'Empoli è arrivata una bella reazione. L'ultima volta che la Juve ha vinto due partite consecutive in campionato è stato a novembre, contro Udinese e Torino. A Como ci saranno tutti i nuovi acquisti, compreso il difensore Lloyd Kelly, l'ultimo arrivato dal mercato di gennaio. Dietro insieme all'insostituibile Gatti, però, dovrebbe partire Renato Veiga: le rotazioni saranno fondamentali soprattutto fino al rientro di Pierre Kalulu, che ha subìto un brutto infortunio contro il Benfica e rimarrà ai box ancora per diverse partite.

Kalulu Juve, il rientro è ancora lontano





Kalulu ha rimediato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore francese verrà controllato settimanalmente, ma rimarrà fuori ancora per tutto il mese di febbraio, saltando dunque partite importanti come contro PSV, Inter ed Empoli in Coppa Italia.