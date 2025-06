Juventus, Kaio Jorge è rinato: adesso può tornare in Europa

Kaio Jorge è rinato

Rinato e tornato al centro del calciomercato europeo. Secondo quanto riportato da Globo, ilha messo gli occhi su, attaccante del Cruzeiro ed ex Juventus , attualmente tra i giocatori più prolifici del calcio brasiliano. Il club tedesco ha inviato alcuni emissari al Mineirão in occasione del match tra Cruzeiro e Flamengo, rimanendo impressionato dalla prestazione del centravanti, autore di uno dei gol decisivi nel 2-1 finale.Al momento, non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale, ma i contatti esplorativi testimoniano un interesse concreto. Il Cruzeiro, tuttavia, non intende lasciar partire il proprio gioiello per meno di 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua in considerazione del rendimento del giocatore e della sua giovane età. Il club brasiliano punta a valorizzare ulteriormente l’ex bianconero, acquistato appena un anno fa dalla Juventus per 7 milioni di euro circa.

Kaio Jorge , classe 2002, ha già collezionato 59 presenze, 17 gol e 4 assist con la maglia del Cruzeiro. Nel 2025 è l’attuale capocannoniere del club con 10 gol stagionali, di cui otto in campionato, risultando tra i migliori marcatori del Brasileirão.Non solo il Bayer Leverkusen: anche un club di Premier League ha manifestato interesse per Kaio Jorge, che però, come riporta Globo, si trova bene in Brasile e non ha fretta di partire. Il futuro del giovane talento resta comunque legato all’Europa, dove la sua crescita continua a non passare inosservata.