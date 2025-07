La rinascita di Kaio Jorge: tripletta perfetta, il mercato e il possibile tesoretto per la Juventus

Sembrava un talento smarrito, uno dei tanti giovani promesse che si perdono nei meandri del calcio europeo., arrivato alla Juventus tra grandi aspettative nel 2021, è stato a lungo prigioniero degli infortuni e delle occasioni mancate. Ma a 23 anni, dopo un periodo di anonimato tra Torino e Frosinone, l’attaccante brasiliano è tornato a casa. E a casa ha ritrovato sé stesso. Con la maglia del, Kaio non è solo rinato: è esploso. Oggi guida la classifica marcatori del Brasileirao con 11 gol in 12 partite, numeri che lo riportano sotto i riflettori del calcio internazionale.

Tripletta perfetta, messaggio al mondo

Dall’Italia al Brasile: rinascita a suon di goal

Riflettori accesi dal mercato: Juve spettatrice interessata

La prestazione contro il Gremio resterà impressa nella memoria dei tifosi del Cruzeiro. Non solo per i tre gol messi a segno, ma per come sono arrivati: uno di sinistro, uno di destro e uno di testa. Una “tripletta perfetta” che rappresenta l’essenza del centravanti moderno. Nel 4-1 finale, il protagonista assoluto è stato lui, che ha esultato correndo sotto la curva con un sorriso ritrovato. Più che una semplice grande partita, è stata la certificazione di un talento tornato a brillare. Più maturo, più completo, più affamato.Dopo anni difficili in Europa, il ritorno in Brasile è stato per Kaio Jorge una scelta coraggiosa ma vincente. Alla Juventus non aveva mai trovato spazio: tra panchine, infortuni e un prestito poco incisivo al Frosinone, la sua avventura italiana sembrava già archiviata. Ma il Cruzeiro gli ha offerto ciò che gli mancava: fiducia, minuti e responsabilità. E oggi Kaio è diventato il simbolo di una squadra ambiziosa, in piena corsa per il titolo, e di un calciatore che ha saputo rialzarsi.Con queste prestazioni, Kaio Jorge ha riacceso l’interesse del mercato europeo. Secondo le cronache brasiliane, due club di Bundesliga – Bayer Leverkusen e Bayern Monaco – stanno monitorando da vicino l’attaccante del Cruzeiro. Una sua eventuale cessione non farebbe felice solo il club brasiliano: anche la Juventus, infatti, osserva con interesse. Al momento della sua cessione, il club bianconero si è riservato una percentuale sulla futura rivendita, e potrebbe così beneficiare economicamente di un’eventuale operazione. Un dettaglio che rende ancora più interessante l’evoluzione della sua nuova parabola.