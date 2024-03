, l'attaccante brasiliano in prestito secco dalla, non sarà disponibile per la partita Genoa-Frosinone. Nonostante i suoi sforzi con un lavoro personalizzato durante la settimana per recuperare da un problema muscolare, non sarà in grado di partecipare alla sfida contro la squadra di Gilardino. Kaio Jorge, in prestito dalla Juve al Frosinone insieme a Soulé e Barrenechea, ha cercato di essere presente a tutti i costi, ma alla fine non sarà a disposizione di Di Francesco. La sua assenza potrebbe influenzare le strategie della squadra, che dovrà trovare alternative per affrontare il match senza di lui.