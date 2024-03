Nel finale del cruciale incontro salvezza tra, il fischio dell'arbitro ha concesso un rigore ai ciociari per fallo su Cuni., l'attaccante di proprietà della Juventus, si presenta sul dischetto, ma il suo destro stringe troppo e la palla sfiora soltanto l'esterno della rete. Visto il tentativo fallito, il Sassuolo mantiene il vantaggio mentre il cronometro si avvicina ai minuti di recupero, lasciando entrambe le squadre sospese in una tensione palpabile in questa fase cruciale della partita.