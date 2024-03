La frase di oggi nello spogliatoio è una citazione di un campione che in abbiamo conosciuto molto bene

La Juventus per una partita così importante come quella contro l'Atalanta, prova a caricarsi in maniera speciale. Dentro lo spogliatoio infatti è spuntata la frase motivazionale che disse l'ex attaccante bianconero, Carlos Tevez: "Quando indossi i colori bianconeri provo sensazioni positive, mi dà la carica e sento di voler sempre difendere questa squadra". Dopo la sconfitta contro il Napoli, sarà fondamentale per la squadra di Allegri ritrovare un risultato positivo.