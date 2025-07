Getty Images

Il comunicato

La Juventus e la Juventus Next Gen si sfideranno nella tradizionale amichevole in famiglia il prossimo 13 agosto all'Allianz Stadium di Torino. L'ha comunicato il club bianconero attraverso una nota ufficiale.Dopo il grande successo della passata stagione, torna ancora una volta l'amichevole tra la Prima Squadra bianconera e la Juventus Next Gen. L'occasione perfetta per vivere una giornata nella nostra casa, a poche settimane dai primi impegni ufficiali delle due squadre nella stagione 2025/2026.Mercoledì 13 agosto 2025, dunque, alle ore 18:30 l’Allianz Stadium sarà il teatro della sfida in famiglia tra la squadra di Igor Tudor e i ragazzi di Massimo Brambilla.

QUANDO INIZIA LA VENDITA DEI BIGLIETTIDalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 16 luglio, inizierà la vendita dei biglietti sull’Official Ticket Shop e il costo del tagliando sarà di 5€. Tutti gli abbonati 2025/2026, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno ottenere fino a 4 biglietti OMAGGIO per chiunque.Dal proprio profilo "My Ticket Shop", ciascun acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.Vi aspettiamo, bianconeri, per un'altra grande giornata di festa!