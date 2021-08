La Juventus, a tre giorni dall'inizio del suo campionato con la trasferta di Udine, è impegnata oggi nell'amichevole "in famiglia" alla Continassa contro la formazione Under 23. Un ultimo test in vista della grande partenza della stagione. Una partita che non vedrà alcuni giocatori importanti della rosa di Allegri: Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Mattia Perin e i due nuovi acquisti Kaio Jorge e Manuel Locatelli non saranno del match, poiché effettueranno un lavoro personalizzato.

Qui di seguito le formazioni ufficiali e il commento in diretta dell'incontro:



JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Kulusevski; Dybala, Morata. A disp: Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani, Fagioli, Ranocchia, Soulé, Marques. All. Allegri



UNDER 23 (4-3-3):Israel; Barbieri, Poli, De Winter, Anzolin; Sersanti, Miretti, Leone; Sekulov, Cufrig, Compagnon. A disp: Garofani, Raina, Leo, Delli Carri, Stramaccioni, Ntenda, Zuelli, Omic, Iling Junior, Wesley, Pecorino, Lipari, Clemenza. All. Zauli





44' - Dybala cerca per l'ennesima volta la doppietta, Israel ancora gliela nega!



39' - Ancora ottimo Israel (che si becca i complimenti di Zauli)! Vola a neutralizzare una bella conclusione di Kulusevski



34' - TRIS JUVE! Filtrante di prima di Dybala, Ramsey sotto misura beffa Israel in uscita



32' - Dybala risponde subito a Miretti, costringendo Israel alla parata più difficile fin qui



31' - PALO UNDER 23! Dai 20 metri Fabio Miretti punta Bentancur e fa partire un destro che si stampa appena sotto l'incrocio alla sinistra di Szczesny



27' - RADDOPPIO JUVE! Alvaro Morata inizia l'azione e finalizza da pochi passi su assist basso di Danilo



21' - Ci prova Ramsey dal limite, conclusione morbida e Israel allunga in corner



19' - Parata di Israel su Chiesa, che ha puntato l'uomo e ha provato un mancino a giro troppo debole per impensierire il portiere dell'Under 23



15' - Ci prova Danilo dalla distanza, palla decisamente fuori misura



12' - PALO ESTERNO JUVE! Ennesima combinazione stretta, palla per Chiesa da posizione defilata, che anticipa Israel in uscita e col tocco solo colpisce il legno



7' - VANTAGGIO JUVE! Tutto in verticale l'asse mancino Alex Sandro-Kulusevski-Morata, palla bassa in area per Paulo Dybala che addomestica e in girata insacca col mancino!



2' - Tanti cambi gioco, punte che si allargano, uno-due e inserimenti: cross di Morata sul secondo palo per Dybala che colpisce al volo di sinistro ma colpisce un compagno



1' - Partiti! Prima squadra con la nuova terza maglia