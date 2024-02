Juventus, la stagione e i numeri di Nonge Boende

Juventus, la volontà di Nonge Boende in merito all'addio

Il mercato della Juve non è ancora terminato. L'acquisto di Carlos Alcaraz, infatti, potrebbe non essere stata l'ultima operazione della sessione invernale di trattative, che può proseguire con il capitolo uscite. Chi può lasciare in queste ore Torino è chiesto a gran voce dal Granada . Il direttore sportivo, ex capo scouting della Juve, Matteo Tognozzi. spinge per avere il centrocampista classe 2005 in prestito, entrato ufficialmente nel giro della Prima Squadra e che ha esordito qualche settimana fa.Un'idea che fa gola a Tognozzi, una mossa quasi a sorpresa l'operazione con la Juventus, con il club bianconero che è disposto a cedere il ragazzo in prestito secco, visto che con l'arrivo di Alcaraz si riducono ancora di più gli spazi per lui. In stagione ha totalizzato undici presenze tra campionato di Serie C e la Coppa, con quasi 500 minuti in totale, prima dell'esordio in Coppa Italia contro la Salernitana e del debutto in Serie A. In totale, per lui, 35'.Secondo quanto appreso da ilBianconero.com,La consapevolezza di Nonge di essere in un grande club sta facendo la differenza sulla volontà presente e futura, anche perché sa di essere un giovane in fase di crescita. Perciò, nonostante i pochi minuti in campo, al momento resta concentrato solo sulla Juve, perché giocare e trovarsi al centro del centrocampo bianconero può essere solo una questione di pazienza.