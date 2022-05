Come riporta il portale fichajes.net, la Juventus non molla Jorginho e gli ha offerto la possibilità di tornare in Italia. Il contratto del giocatore con il Chelsea scadrà nel 2023: Jorginho è uno dei nomi accostati con più insistenza ai bianconeri per il centrocampo, ma c'è da monitorare anche la questione societaria che sta vivendo il club londinese.