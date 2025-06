Gazzetta - Juventus, accelerata per Jonathan David: chiusura più vicina

AFP via Getty Images

Un affare da Champions e Mondiale per Club

La Juventus sognacome primo grande colpo estivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta lavorando con decisione per assicurarsi il bomber canadese a parametro zero, con trattative ormai in stato avanzato. Il direttore generale Damien Comolli, appena sbarcato a Orlando, ha incontrato dirigenti e agenti per chiudere l’accordo in tempi brevi.Il momento è favorevole: la Juventus ha già in tasca la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, con i relativi 7 milioni garantiti dalla FIFA, e punta a sfruttare questa spinta economica per chiudere subito il colpo David. L'attaccante, autore di 25 gol nell'ultima stagione con il Lille, ha espresso la volontà di vestire bianconero anche rinunciando a ingaggi più alti proposti altrove.

Accordo raggiunto sullo stipendio

Un bomber già da bandiera

David primo tassello di una nuova Juve

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’intesa sul contratto è stata trovata: 6 milioni di euro più bonus, più un importante premio d’ingresso. Ora si lavora per limare le commissioni: “ballano” ancora diversi milioni, ma David ha chiesto al suo entourage di agevolare la chiusura per accelerare il suo arrivo a Torino.Classe 2000, nato a Brooklyn ma cresciuto in Canada, Jonathan David è già il miglior marcatore della storia della nazionale canadese con 34 gol in 65 presenze. Dopo cinque stagioni brillanti in Francia, è pronto a raccogliere l’eredità dell’attacco juventino. La sua firma potrebbe arrivare tra la sfida contro il Manchester City e gli ottavi del Mondiale, fissati tra il 30 giugno e l’1 luglio.Con David vicino alla firma, Comolli potrà affrontare con più calma le situazioni di Kolo Muani (in prestito dal PSG) e Vlahovic, in scadenza. Intanto si valuta anche il futuro di Conceição (contatti con il Porto) e l’eventuale alternativa Jadon Sancho.