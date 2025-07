Juventus, Jonathan David atteso domani a Torino: le ultime

AFP or licensors

è il primo acquisto dell'era Comolli per la Juventus. I bianconeri hanno chiuso definitivamente per il suo arrivo nella notte italiana dopo la gara contro il Real Madrid, e dunque sono pronti ad accogliere l'attaccante canadese.La Juve ha voluto puntare fortemente su di lui, aumentando i contatti negli ultimi giorni fino all'intesa di massima. L'arrivo del canadese, però, non ferma di certo il mercato dei bianconeri:deve ancora lavorare su diversi fronti, sia in attacco - con le situazioni di Vlahovic e Kolo Muani - sia negli altri reparti, dagli esterni alla difesa.

Juventus, domani David a Torino

Nel frattempo la Juventus ha fissato le visite mediche di Jonathan DavidDomani è atteso anche il suo arrivo in Italia, dunque l'attaccante atterrerà a poi sarà atteso al J-Medical per svolgere le visite di rito. Dopodiché, l'ex Lille firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui