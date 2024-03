Laera stata davvero vicina a Jude. E ora ci riprova. Ma col fratello. Piace, infatti, pure parecchio Jobe, centrocampista dalle spiccate doti offensive che a sua volta ha lasciato Birmingham per accasarsi al Sunderland. Classe 2005, dialoghi già avviati da tempo, operazione tenuta sotto stretta osservazione dalla Juventus anche per ovvie dinamiche commerciali. La famiglia Bellingham sembra essere un serbatoio di talento calcistico, e la Vecchia Signora spera di assicurarsi il giovane centrocampista per il futuro. La sua potenziale acquisizione potrebbe rivelarsi un colpo importante per il club bianconero, che continua a cercare nuovi talenti per rafforzare la squadra e garantire successi futuri. La Juventus è nota per la sua capacità di scoprire e sviluppare giovani talenti, e Jobe Bellingham potrebbe essere il prossimo grande nome ad emergere dalla sua accademia giovanile.