Juventus, Joao Mario al J Medical per le visite mediche, poi la firma VIDEO

Il primo giorno di Joao Mario alla Juventus

ha messo piede a Torino nella serata di ieri, bruciando le tappe per non perdere neanche un minuto e iniziare la sua nuova avventura, la prima lontano dal Porto. Il nuovo terzino della atterrato poco dopo le 21 di mercoledì a Caselle. Una notte al J Hotel per prepararsi alla lunga giornata che lo aspetta, la prima in bianconero.Mentre la squadra si ritroverà alla Continassa per iniziare la preparazione proprio quest'oggi . Non ci saranno quelle dei suoi nuovi compagni, come invece era abitudine al primo giorno di ritiro perché le hanno già effettuate. La scena insomma, sarà tutta per lui, almeno dalle parti del J Medical.

Joao Mario al JMedical

Poi, nel pomeriggio, il portogheseper cinque stagioni. Potrebbe già oggi mettersi a disposizione di Igor Tudor per il secondo allenamento. Joao Mario è arrivato al J Medical alle 8:40.