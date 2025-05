Juventus, il comunicato UFFICIALE: Jeep e Visit Detroit nuovi front-of-shirt partner per la prossima stagione

AFP or licensors

La Juventus ha cominciato già a lavorare in vista della prossima stagione, sotto diversi aspetti. Un tema, particolarmente dibattuto durante quest'annata, è stato quello del main sponsor. Il club bianconero ha comunicato sul proprio sito ufficiale che per la prossima stagioneJeep rinnova la sua presenza sulla maglia della Juventus, cominciata nel 2012, mentre Visit Detroit, sarà il Principal Destination Partner del Club, diventando il primo CVB (Convention and Visitors Bureau) a comparire come sponsor principale di maglia su una squadra di Serie A.

Il comunicato della Juventus su Jeep e Visit Detroit

Le cifre dell'accordo

Le parole di Scanavino

Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”) comunica di aver concluso con Stellantis Europe S.p.A. (“Stellantis Europe”) e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau (“Visit Detroit”) accordi di front jersey sponsorship fino al 30 giugno 2028. L’accordo con Stellantis Europe prevede l’utilizzo del brand Jeep quale main sponsor della maglia da gara di Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali, UEFA e FIFA, a partire dalla stagione sportiva in corso (inclusa la prossima FIFA Club World Cup) e per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.Da Juventus.com: "L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, €19 milioni per la stagione sportiva 2025/2026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA. L’accordo tra la Società e Stellantis Europe fa seguito alla soddisfazione di una partnership di successo con il brand Jeep che ha accompagnato Juventus per molte stagioni alla conquista di straordinari traguardi sportivi"."Ad integrazione di quanto sopra, si segnala che la Società ha concluso con Visit Detroit l’accordo per occupare il secondo spazio riservato agli sponsor sul fronte della maglia da gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), con medesima durata dell’accordo Jeep. L’accordo con Visit Detroit prevede un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep (in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi".Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa sponsorizzazione, che vede protagonisti due partner con una visione internazionale: Jeep, partner storico con cui collaboriamo da oltre 10 anni, e Visit Detroit, che si unisce a noi con grande entusiasmo. Entrambe le aziende condividono valori affini, tra cui l’eccellenza , l’innovazione e la passione per lo sport. La partnership rappresenta un’opportunità di crescita reciproca, rafforzando il posizionamento del club per raggiungere nuovi traguardi. Ringraziamo Jeep e Visit Detroit per la loro fiducia e siamo pronti a iniziare questa nuova avventura".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui