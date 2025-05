Juventus, Jeep e Visit Detroit sulla maglia già contro Udinese e Venezia

La Juventus del futuro comincia già a prendere forma dalla stagione in corso. Il club bianconero ha annunciato la sponsorizzazione di Jeep e Visit Detroit come front-of-shirt partners per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ( QUI tutte le cifre e i dettagli dell'accordo ).Jeep tornerà dunque sulla maglia bianconera, dopo essere stato assente solo in questa stagione, mentre Visit Detroit farà il suo debutto assoluto. L'accordo, come si legge su Juventus.com, è valido per le prime squadre maschile e femminile, oltre che per la Next Gen, nelle competizioni nazionali.

Juventus, il nuovo sponsor arriva già con Udinese e Venezia

Per quelle internazionali, invece, ci sarà solo Jeep come unico front-of-shirt sponsor, dato che nelle competizioni UEFA e FIFA non possono esserci doppi sponsor sulle maglie dei club. Come si legge nel comunicato ufficiale, però,è interessato dal nuovo accordo con Jeep e Visit Detroit."L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025": così recita la nota pubblicata dal club, che dunque annuncia l'inizio dell'accordo già dalla parte finale dell'annata in corso.Ciò significa che la Juventus scenderà in campo con i nuovi sponsor Jeep e Visit Detroit già nella partita di domenica 18 maggio, quando all'Allianz Stadium. I bianconeri affronteranno anche ilcon i nuovi sponsor sulla maglia, mentre per ilsi vedrà Jeep come unico front-of-shirt sponsor.





