La Juventus è la Juventus. Questo lo slogan di questa giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità. A spiegare meglio in cosa consiste il progetto di Juventus for Special sono Gianluca Gallina e Silvia Dema, rispettivamente responsabile tecnico del progetto sportivo ed allenatrice del gruppo campione d'Italia. Insieme a loro Massimo Miegge e Marco Teraldo rispettivamente presidente del progetto e coordinatore generale. Queste le loro parole:





GALLINA E DEMA (ALLENATORI)



INCLUSIONE- "Per noi essere in Juventus, essere riconosciuti come una squadra del mondo Juve è il significato della parola inclusione. Gli atleti con disabilità hanno gli stessi diritti delle persone normodotate. Con Juve è nata una sinergia importante, inclusione è poter dare diritti e dignità che tutte le persone hanno, che non significa vivere in una situazione di svantaggio o inferiorità. I ragazzi hanno dimostrato di saper giocare bene a pallone, ci siamo confrontati con squadre amatoriali del territorio spesso. La squadra di Silvia è diventata campione d'Italia. Per noi è un importante progetto sportivo e impatto sociale ma per noi è importante fare calcio. I nostri atleti sono trattati come tali, fanno sport senza sconti. Gli allenatori anche non si sentono "di Serie B". Io dico sempre che se allenassi una squadra del settore giovanile lo farei esattamente allo stesso modo. La modalità di allenamento è la stessa dei ragazzi delle giovanili della Juventus. Il calcio per qualsiasi atleta veicola molti aspetti non solo legati al campo, per i nostri ragazzi questo è molto importante. Il calcio li aiuta ad apprendere abilità utili non solo sul campo ma anche nella vita. Non è scontato, dovrebbe essere importante per tutti".



CALCIO- "Uno strumento, un amplificatore sociale. Ci ha permesso di portare un messaggio importante. Portiamo avanti un progetto anche con le scuole. Vedendo proiettato il video non sembra che i ragazzi siano disabili, non è una condizione di svantaggio. Molti atleti vivono una condizione di fragilità ma sanno fare cose meglio di altri, quindi passiamo un messaggio forte, significativo".



CRESCITA DEI RAGAZZI- "Portiamo l'esempio di un calciatore che ha giocato per diversi anni, poi la malattia l'ha portato a lasciare il calcio. Quando è entrato nelle nostra famiglia si è ricordato che sapeva giocare bene e che era trattato da atleta. Molti ragazzi hanno percorsi difficili, istituzionalizzati quindi con psichiatri e medici. Giocare significa tornare alla competizione, avere un mister, una figura sportiva. Vogliamo sempre diano il massimo. Questo ragazzo ha un lavoro a tempo indeterminato, una compagna e convive. Lui dice che quella parte di campo lo ha aiutato ad essere consapevole di potercela fare. Essere calciatore lo ha aiutato. Ci sono quasi 80 atleti, nel 2010 eravamo pochi ora ci sono storie da raccontare, belle o meno. Siamo in primis educatori, abbiamo a che fare con storie importanti. In campo non vengono visti come persona con disabilità ma vengono visti come persone con abilità. Vengono divisi per livelli e capacità, ma giocano a calcio in modo autentico".



MASSIMO MIEGGE E MARCO TEALDO



IMPORTANZA GIORNATA- "Un'importanza epocale, ci è stata proposta e l'abbiamo vista come un'opportunità di uscire a vita pubblica nella società. Il messaggio che viene dato al mondo è enorme, crediamo meriti di essere amplificato. Non solo nel mondo del sociale ma che questa esperienza possa parlare al mondo del calcio. Proprio per candidarsi come un modello alternativo di fare sport, vivere l'agonismo all'interno di un contesto professionistico come Juventus. L'inclusione attraverso lo sport non solo è possibile ma è una realtà in cammino".



EMOZIONI DELLA GIORNATA- "Per i ragazzi rappresenta uno spazio di protagonismo. Rappresenta il ponte tra loro e il mondo che vedono attraverso i mass media. Una grandissima emozione, un senso di riconoscimento ma anche un senso di normalizzazione perchè a bordo campo il rapporto tra i ragazzi diventa subito anche tra coetanei, tra ragazzi sul campo. C'è anche una parte di socializzazione. Sono le emozioni che riguardano qualsiasi calciatore. La disabilità non va a mutare il mondo emotivo, lo lascia intatto".



MESSAGGIO- "Nelle scuole diciamo sempre che la disabilità non è una condizione che rende le persone qualcosa in meno, o più sfortunate ma è una delle tante possibili condizioni dell'esistenza umana. Come tale deve essere equipaggiata di una vita come tutte. Quindi possibilità di accedere a certi palcoscenici, a fare sport con l'ambizione di essere i migliori. Se noi vogliamo portare a casa qualcosa da oggi è che la disabilità è una condizione della vita che si esprime anche attraverso il calcio. Il connubio con Juventus è stata una bomba atomica per mandare questo messaggio".