La Juventus è riuscita a mantenere l'imbattibilità nel derby contro il Torino (ultima sconfitta nel 2015. Dopo 16 anni e 27 derby però, la Juventus non fa gol al Torino: non succedeva dal 26 febbraio 2008, Juventus-Torino 0-0. Interrotto quindi questo record che durava da ormai tantissimo tempo. I bianconeri, nel match odierno hanno avuto alcune grosse chance per sbloccare la partita, soprattutto con Vlahovic, che però non ha sfruttato le occasioni.