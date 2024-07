Dallo scorso 21 giugno la Juventus ed Adriennon hanno contatti. Il centrocampista francese avrebbe dovuto prendere una decisione sul suo futuro prima dell'Europeo in Germania, decisione che poi è slittata e che ad oggi sembra non abbia ancora preso. La Vecchia Signora gli ha fatto un'offerta per il prolungamento di contratto e addirittura l'allenatore bianconero Thiago Motta lo avrebbe personalmente contattato, ma al momento il futuro di Adrien sembra decisamente lontano da Torino.