Juventus-Inter, Yildiz come all'andata? La scelta di Thiago Motta

2025 Getty Images

Juve-Inter, cosa è successo all’andata

Qualche scelta a sorpresa non manca nella probabile formazione della che domani affronterà. Una riguarda il numero 10 bianconero.Kenansembra destinato a partire dalla panchina nel big match tra Juventus e Inter in programma domani sera. L'allenatorepotrebbe optare per una scelta diversa nell’undici titolare, lasciando il giovane talento turco pronto a subentrare a gara in corso.Uno scenario simile si era già verificato nella gara d’andata, il 27 ottobre 2024, quando Yildiz entrò al minuto 62 al posto di Timothy Weah e cambiò radicalmente la partita. Con una doppietta spettacolare, riuscì a riprendere il risultato e a trascinare la Juventus a un importante pareggio per 4-4 contro i nerazzurri.

Le scelte di Thiago Motta

Quelle due reti hanno segnato un momento di svolta nella sua stagione, consolidando la sua posizione come una delle promesse più luminose del calcio bianconero.Nonostante la probabile esclusione iniziale, Thiago Motta sa di poter contare su Yildiz come arma decisiva nella seconda metà della partita. Il talento turco ha dimostrato di saper incidere quando chiamato in causa e potrebbe tornare utile nel momento in cui la squadra avrà bisogno di freschezza e imprevedibilità in attacco. Con il match che si preannuncia combattuto e ricco di tensione.E, quindi, come si schiererà la trequarti della Juventus? Al momento, nelle idee di Thiago Motta sono in pole Conceicao a destra e Nico Gonzalez a sinistra, mentre la zona centrale dovrebbe essere occupata, a turno o insieme, da Koopmeiners e McKennie. Trequarti affollata per innescare, davanti, l’ormai solito Kolo Muani.