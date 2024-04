La Juventus Women in campo a Biella per la prima giornata di ritorno di poule Scudetto e ne esce con le ossa rotte per mano dell'Inter. I nostri voti:- Sul gol di Bugeja ha decisamente più che qualche colpa. Non impeccabile.Un avvio in sordina, poi aggiunge un po' di gas ma Bugeja la mette in difficoltà spesso. Il ritmo gara le manca, si nota. Dal 71'5 l'occasione è ghiotta ma calcia sul difensore nerazzurro, ci prova ma non incide.Prova a reggere, meno padrona del solito ma se la cava.Gioca mezz'ora poi è costretta a lasciare il campo in lacrime, con l'augurio non sia niente di grave. Dal 37'5,5 entra a freddo, si fa sorprendere in qualche occasione.L'unica luce, nel buio pesto generale di una squadra senza motivazioni.La brutta copia di sé stessa. Non incide e anzi, a volte il centrocampo dell'Inter la rende spaesata.Corpo estraneo, non una novità, ma vi ricordate le sue prime gare con la maglia bianconera?Parte bene, poi si adatta alla squadra, piatta. Dal 62'5,5 un'occasione in cui poteva fare di più, qualche buon guizzo.Almeno in porta calcia qualche volta. Non è questa però la vera Girelli.Egoista, come sempre, palloni persi tantissimi, recuperati forse zero. Cosi non va. Dal 62'5,5 qualche volta si accende e quando lo fa spaventa l'Inter.Un passaggio sanguinoso fa sbloccare la gara alle nerazzurre, nient'altro da segnalare. Dal 46'5 subisce un'entrataccia da Robustellini, non ha l'impatto che ci si aspettava.Motivare questa squadra sembra un'impresa, ma questa squadra oggi sembra senza idee e soprattutto senza capacità di reazione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.