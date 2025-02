Veiga brilla con Gatti e consolida la difesa: è tornata la rete inviolata

AFP via Getty Images

Se la Juventus ha saputo stringersi e tirare fuori la reazione che è valsa la vittoria con l'Inter, lo deve a tanti aspetti. E ognuno di loro si ricollega alla forza del gruppo, o meglio,. Ogni tassello sta diventando più importante, e soprattutto sta migliorando in maniera evidente.E dietro a tutto ciò non può che esserci la mano dell'artefice, che sbaglia e ricostruisce, e poi esplode di gioia a fine partita , è lo specchio della giovinezza di questa squadra, così come della sua volontà di crescere e costruirsi in un percorso.

Impostazione e copertura: Veiga è il jolly di Motta

Tra tutti i pezzi che hanno aiutato a mettere insieme la vittoria nel derby d'Italia, è stato fondamentale quello della difesa. In particolare, che ha visto i due accendersi a vicenda e dare equilibrio nelle diverse fasi del match e del gioco.Sin dalla prima partita giocata insieme,e soprattutto di completarsi. Il brasiliano è diventato fondamentale in fase d'impostazione, liberando spesso Locatelli da quel compito: Thiago Motta l'ha ribadito anche in conferenza stampa, e dunque il difensore bianconero gioca un ruolo molto importante: ieri ha completato l'87% dei suoi passaggi (41/47, dati Sofascore).Il suo apporto, però, non si limita a far partire l'azione e servire i compagni. Veiga è stato infatti decisivo anche in copertura, chiudendo diverse azioni pericolose dell'Inter e dimostrando di avere già una grande intesa con Gatti. E i numeri lo certificano:Insomma, Renato Veiga è senza dubbio una delle note più liete del mercato di gennaio, e ha già dimostrato che si può mettere a disposizione per diventare uno dei pilastri di questa Juve., e questa rotazione può essere una svolta anche per il reparto difensivo: Gatti può rendere ancora di più proprio rifiatando (è il giocatore con più minuti all'attivo), mentre il francese può tornare in campo appoggiandosi su una base che sembra già solida dopo poco tempo.





