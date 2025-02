Juventus-Inter: la scelta su Koopmeiners e l'attacco più imprevedibile, le ultime di formazione

BELGA MAG/AFP via Getty Images



Weah e Savona sulle fasce

Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter si avvicina e. La Juventus, che vuole imporsi nella corsa Champions in Serie A, dovrebbe scendere in campo con una formazione innovativa e aggressiva, caratterizzata da alcuni cambi chiave rispetto alle ultime uscite.In porta, l’allenatore non dovrebbe discostarsi dalla sua scelta più solida, confermando Di Gregorio tra i pali. Il portiere ha dimostrato una grande sicurezza nelle ultime uscite, sia nei momenti di pressione che nelle situazioni di gioco più tranquille. Il suo controllo della difesa e la capacità di gestire i tiri avversari lo rendono una garanzia per la Juventus, specialmente in un incontro in cui ogni errore può risultare fatale.



Koopmeiners verso una maglia dal 1'

Per quanto riguarda la difesa, Motta sembra intenzionato a schierare una linea composta dasulla destra,al centro, consulla sinistra. Weah, pur non essendo un terzino purista, ha mostrato in questa stagione la sua capacità di chiudere bene in fase difensiva e di ripartire velocemente in transizione. Il suo compito sarà quello di arginare gli attacchi sulla fascia destra e, quando possibile, supportare l’attacco con le sue accelerazioni.saranno il cuore della difesa. Gatti, come sempre, porterà la sua forza fisica e il suo dinamismo, affrontando le sfide aeree con determinazione. Affiancato da Renato Veiga, il cui adattamento al calcio italiano è stato positivo, sarà cruciale nella gestione delle avanzate offensive nerazzurre. La sua qualità nella lettura del gioco e la capacità di coprire ampie porzioni di campo lo rendono ideale per uno scontro fisico contro attaccanti come Lautaro e Thuram.Il centrocampo della Juventus, probabilmente, vedrà una formazione a cinque giocatori con una leggera flessibilità in fase di possesso e non possesso. In mezzo,, esi troveranno a dover difendere gli spazi e, allo stesso tempo, proporsi in avanti.L’assetto offensivo dellaprevede un tridente ormai tipico alle spalle della punta. Weston sarà utilizzato da mezzala offensiva, con compiti di inserimento e pressing sulla costruzione nerazzurra. Sugli esterni, Thiago Motta si affiderà aSì, niente Vlahovic: toccherà di nuovo al francese.