JUVE-INTER: LE FASI DI VENDITA DEI BIGLIETTI

J1897 MEMBER : dalle ore 14:00 di venerdì 3 gennaio 2025 la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 Member.

: dalle ore 14:00 di venerdì 3 gennaio 2025 la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 Member. BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER : dalle ore 14:00 di giovedì 9 gennaio anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata. Diventa ora Stadium Member e preparati a scegliere per primo il tuo posto all’Allianz Stadium!

: dalle ore 14:00 di giovedì 9 gennaio anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata. Diventa ora Stadium Member e preparati a scegliere per primo il tuo posto all’Allianz Stadium! ABBONATI STAGIONE 24-25 "FULL" e "STAR" : dalle ore 14:00 di giovedì 16 gennaio gli abbonati "FULL" e "STAR" 2024-25 potranno acquistare fino a un massimo di 2 biglietti per i propri amici bianconeri.

: dalle ore 14:00 di giovedì 16 gennaio gli abbonati "FULL" e "STAR" 2024-25 potranno acquistare fino a un massimo di 2 biglietti per i propri amici bianconeri. VENDITA LIBERA : dalle ore 10:00 di lunedì 23 gennaio inizierà l'eventuale vendita libera. I tifosi residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare solamente se in possesso di Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto.

: dalle ore 10:00 di lunedì 23 gennaio inizierà l'eventuale vendita libera. I tifosi residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare solamente se in possesso di Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto. POSTI PREMIUM & VIP: a partire dal 3 gennaio saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche un servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili!

Dal sito ufficiale della Juventus, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per l'imminente big match contro l'Inter.Nel terzo week-end di febbraio – data e orario sono ancora in via di definizione – l'Allianz Stadium si illuminerà per la super sfida trache coinciderà con la venticinquesima giornata di Serie A. Il Derby d'Italia, dunque, si giocherà a Torino dopo lo scoppiettante 4-4 di Milano dello scorso 27 ottobre 2024.Una gara da non perdere per i nostri tifosi, una gara in cui il loro supporto sarà fondamentale. E allora, a partire dalle ore 14.00 del 3 gennaio sarà possibile acquistare il proprio tagliando per assistere alla sfida tra bianconeri e nerazzurri.Qui sotto trovate tutte le informazioni utili riguardanti le fasi di vendita.Ricordiamo, inoltre, che in tutte le fasi di vendita per i tifosi residenti nella provincia di Milano è possibile l’acquisto dei tagliandi solo se in possesso di una Juventus Card attiva su cui caricare il titolo.Gli iscritti agli Official Fan Club potranno fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria.È sempre attiva la vendita tramite gli Official Fan Club, trova quello più vicino a te QUI per avere tutte le informazioni di biglietteria.