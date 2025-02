Juventus-Inter, TOP e FLOP al 45': serve più McKennie, esterni croce e delizia

AFP via Getty Images

Qualche picco, poi tutto il resto è enorme sofferenza.Il motivo? Eh, i motivi: la grande girata di Taremi, la super occasione (doppia) di Lautaro, il palo di Dumfries che Savona non lo prende praticamente mai.Così, al 45', la Juventus ha già terminato tutti i regali del karma, tutto quello che può arrivare dal lato buono della storia. Per l'Inter grosso rammarico e un'enorme certezza: è la squadra più forte in campo, e questi 45 minuti gliel'hanno ribadito a grandissima voce.

Serve carattere e occorre che lo tiri fuori prestissimo, la squadra di Thiago Motta. Fermo con le mani in tasca, a dare indicazioni, a provare a raddrizzare una partita ancora tutta da capire.