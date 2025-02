Dalle risse alle polemiche, fino alla panchina: il legame di Motta con la Juve è un groviglio da sciogliere

AFP via Getty Images

Diciamocelo, non c'è di certo bisogno di presentazioni per Juventus-Inter., storica e che ha visto tantissime tappe per ognuno dei suoi protagonisti . E tra loro non può che esserci anche l'allenatore bianconero Thiago Motta, che negli anni ha vissuto tante emozioni contrastanti contro la Juventus, non solo con la maglia nerazzurra.Dalle risse alle polemiche, fino ad arrivare proprio sulla panchina della Juve: il percorso di Motta verso il mondo bianconero è stato tutt'altro che regolare, passando spesso per degli estremi costruiti, senza dubbio lontani da quell'atteggiamento che vediamo oggi da parte dell'allenatore della Juventus.

La prima di tante: il goal fantasma con il Genoa

Motta e la Juve agli antipodi: i momenti con l'Inter

La panchina della Juve e il primo atto: Motta ritrova l'Inter

La crescita e gli anni hanno avuto il loro ruolo, certo, ma il cammino di Thiago Motta è passato per tante tappe che hanno inevitabilmente messo più volte la Juventus lungo il suo sentiero.Il primo di tanti: tra i passi mossi da Thiago Motta (anche inconsapevolmente) all'interno, c'è un Genoa-Juventus di quasi 17 anni fa. E anche se l'allora centrocampista rossoblù difficilmente poteva immaginare che il suo futuro avrebbe incontrato le tinte bianconere, ecco che iniziava a nascere il suo legame.E con che colpi: l'11 aprile 2008 Motta è protagonista di un vero e proprio goal fantasma, perché segna un istante dopo il fischio dell'arbitro (Rocchi aveva fischiato un fallo su Mesto). Proteste e rabbia si prendono subito la scena, e l'ex Genoa risponde con un altro goal, che insieme a quello di Palladino al minuto 88 sarà decisivo per la vittoria finale.Thiago Motta diventerà poi uno dei punti di riferimento di quel Genoa con Gasperini, e la crescita si certifica con il passaggio all'Inter: è uno dei giocatori più presenti tra i nerazzurri, e contro la Juve non è da meno. Anzi. Impossibile non citare il primo derby d'Italia da avversario dei bianconeri: quando scatta la rissa dopo il contatto tra Felipe Melo e Balotelli,, scaldando non poco gli animi in campo.L'irriverenza del centrocampista non si fermerà nemmeno in occasione di un trofeo TIM, nel quale arriva a scontrarsi con Del Piero andando ben oltre le parole: un percorso che, anche se lontano dalla Juve, ha intrecciato i fili bianconeri fino ad aggrovigliarli con tanta rabbia...Già, provare a distenderli. Nel 2024 Thiago Motta diventa l'allenatore della Juventus e inevitabilmente riprende in mano quel groviglio intrecciato anni prima.: l'aspettativa è alta, e i sorrisi estivi vengono presto messi da parte dalle difficoltà.Quando Thiago Motta ritrova l'Inter, però,: la Juve va sotto e si trova in difficoltà, ma l'ingresso di Kenan Yildiz è decisivo per chiudere la partita con un 4-4 che mette in luce il modo di subire e reagire, tema spesso ricorrente nella stagione bianconera. Adesso l'allenatore ritrova un'altra volta il suo passato,