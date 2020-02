In questo momento non c'è ancora nessuna certezza per quanto riguarda la sfida Juventus-Inter dell'Allianz Stadium. Molte date in ballo, nessuna ufficialità e tanto malcontento.Il Coronavirus ha colpito la Serie A, è in questa situazione si naviga letteralmente a vista dato che si tratta di una situazione straordinaria. Il Derby d'Italia, ad oggi però, dovrebbe giocarsi domenica sera a porte chiuse all'Allianz Stadium.



NUOVA IPOTESI - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Stampa' potrebbe arrivare una nuova e clamorosa ipotesi. Il match infatti potrebbe essere rinviato a lunedì sera, dato che i provvedimenti della Regione Piemonte scadono il 29 febbraio, mentre quelli del Governo l'1 marzo. Perciò, ora come ora, niente vieterebbe di giocare la sfida nella giornata di lunedì e con i tifosi regolarmente allo stadio. Ieri il

Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha parlato riguardo allo stop dei tifosi: ​"Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che dal due marzo non prolungheremo lo stop degli eventi sportivi. Monitoriamo l'evoluzione nei prossimi giorni".

Una vicenda che può avere sviluppi ora dopo ora, e che al momento non ha più nessuna certezza.